Nel documentario 'Mike Maignan: Beyond The Magic', il portiere del Milan spiega come la follia sia una componente essenziale per svolgere al meglio il suo ruolo, sottolineando che la testa fa la differenza nelle sue prestazioni. La produzione, trasmessa sui canali ufficiali del club, mette in luce la personalità e le caratteristiche che rendono Maignan un elemento distintivo tra i portieri.

Mike Maignan è il protagonista di 'Mike Maignan: Beyond The Magic' venti minuti di documentario in cui il portiere rossonero si apre e svelta alcuni dettagli dell'essere portiere. Ecco le sue parole dal canale 'YouTube' del club. "Siamo sempre soli, inizia la partita e siamo noi contro la squadra avversaria. Con la spinta dei tifosi. Devi essere un po' matto, devi avere una mentalità cattiva per essere un portiere. Importante avere fede, disciplina e umiltà. Insieme possiamo avere risultati belli. Disciplina vuol dire non mollare nulla. Quando hai tutto questo puoi dimenticare da dove vieni, tutti i sacrifici che hai fatto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Maignan: “Devi essere un po’ matto per essere un portiere. La testa ha fatto la differenza”

Articoli correlati

Leggi anche: Martina Colombari, la ‘felicità disobbediente’ a 50 anni: “Non devi essere brava, devi essere vera. E fuori dagli schemi”

Il caso Biennale e la differenza tra essere liberali ed essere fessiVedremo come andrà a finire lo scandalo sollevato in tutto il mondo dall’annunciato ritorno della Russia alla Biennale di Venezia.

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Una selezione di notizie su Maignan Devi essere un po' matto per...

Temi più discussi: Milan, Maignan vuole riprovarci: Il derby è tutta una questione di adrenalina; Milan-Inter, Maignan e l’emozione del derby: È tutta una questione di adrenalina; Maignan: Derby? Nessuna paura, è tutta questione di adrenalina. Il mister…; Da portiere a portiere, Laura Giuliani conquistata da Maignan: Parlandogli ho capito la sua forza.

Maignan e la fascia da capitano: E' una responsabilità, ma per me è anche un orgoglioOggi è in programma l'uscita di Beyond theMagic, un documentario che, attraverso immagini e parole esclusive dietro le quinta, racconta un po' di più di ... milannews.it

Milan, l'orgoglio di Maignan: Un onore essere capitano, sono rimasto qui per riscattare l'anno scorso. E Allegri è un topIl portiere rossonero si sente sempre più leader e trascinatore della squadra ... msn.com

#Maignan: “Essere capitano al #Milan è una responsabilità e sono orgoglioso di esserlo. Diamo il massimo, per i bambini, per i nonni, per chi tifa Milan da generazioni. Questo è il nostro spirito e questo è il motivo per cui sarò #milanista a vita” x.com

Il documentario “Beyond the Magic” offre uno sguardo inedito su Mike #Maignan, dentro e fuori dal campo. Leader tecnico e umano, il capitano rossonero incarna pienamente lo spirito del Milan: responsabilità, personalità e mentalità c - facebook.com facebook