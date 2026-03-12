Nel calciomercato del Milan, si parla molto di Kim Min-Jae, difensore sudcoreano nato nel 1996 che attualmente gioca nel Bayern Monaco. L'ex giocatore del Napoli, nella scorsa stagione, potrebbe essere il nome scelto per rinforzare la linea difensiva della squadra rossonera durante l'estate. La trattativa è considerata una delle più calde tra le operazioni in corso.

Per la difesa Allegri, che avrebbe ricevuto rassicurazioni da Furlani sulle richieste, vuole un giocatore che già conosca il campionato di Serie A e che faccia della fisicità uno dei suoi punti di forza. Un elemento con queste caratteristiche, insomma, da aggiungere a Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic e Koni De Winter, i componenti della difesa meno battuta dell'intera Serie A (solo 20 reti incassate). Secondo la 'rosea', uno dei profili maggiormente apprezzati da Allegri è quello di Kim Min-Jae. Classe 1996, il difensore sudcoreano fu protagonista a Napoli, nella stagione 2022-2023, nell'anno dello Scudetto vinto con Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, un difensore top per Allegri: Kim in pole position. Ecco perché

