Il Milan sta valutando l'acquisto di Kim nel mercato estivo, con l'interesse di Allegri che sembra intenso. Tuttavia, il club deve ancora risolvere la questione legata allo stipendio del difensore, che rappresenta un ostacolo per la finalizzazione dell’operazione. La trattativa resta in fase preliminare e non ci sono ancora accordi definitivi tra le parti.

Oltre al possibile colpo in attacco, il Milan in estate dovrebbe anche rinforzare la difesa con un profilo esperto che possa aiutare i rossoneri specialmente in Champions League (se il Diavolo dovesse centrare la qualificazione). In queste settimane si rincorrono i nomi e i possibili obiettivi dei rossoneri. Come scritto da 'La Gazzetta dello Sport' nel mirino ci potrebbe essere sempre Kim Min-Jae del Bayern Monaco, che sarebbe molto apprezzato da Massimiliano Allegri. LEGGI ANCHE: Adani torna ad attaccare Allegri, ma quella vista in Champions League è evoluzione o involuzione?>>> Secondo la rosea il costo del difensore sudcoreano potrebbe essere di circa 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Kim piace ad Allegri, ma resta il nodo stipendio: ecco quanto percepisce

Articoli correlati

Calciomercato Milan, Kim tra i più apprezzati di Allegri per la difesa: ecco quanto costaPer la difesa Allegri, che avrebbe ricevuto rassicurazioni da Furlani sulle richieste, vuole un giocatore che già conosca il campionato di Serie A e...

Milan, caccia al difensore. Torna il clean sheet ma la coperta è corta. E ad Allegri piace GilaLe strategie si possono scrivere in una notte, ma non possono bastare novanta minuti per ribaltare tutto.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan Kim piace ad Allegri ma resta il...

Temi più discussi: Gila o Kim per la difesa? Ecco che cosa cambierebbe per il Milan e chi ha più chance; Milan, Allegri detta la rivoluzione: Kim o Gila in difesa, Kean in attacco, e Goretzka fissa le condizioni; Calciomercato Milan, Kim tra i più apprezzati di Allegri per la difesa: ecco quanto costa; Il Milan guarda a Kim Min-jae: l’ex Napoli tra i profili per rinforzare la difesa.

Milan, Allegri detta la rivoluzione: Kim o Gila in difesa, Kean in attacco, e Goretzka fissa le condizioniIl Milan prepara i piani per il prossimo anno, in difesa Allegri vuole uno tra Kim e Gila: in attacco l'obiettivo è Kean, a centrocampo idea Goretzka ... sport.virgilio.it

Gila, Kim, Goretzka: il punto su questi tre obiettivi di mercato del MilanMancano dieci partite a fine campionato. Il Milan continua a segnare sul taccuino alcuni possibili obiettivi per quest'estate. Se possibile, un colpo per reparto, guardando alla Serie A e all'estero ... msn.com

#Milan, #Maignan spiega il valore del capitano: "Devi essere un esempio ogni giorno. Per me è un orgoglio" #SempreMilan x.com

Il Milan crede nello scudetto Le parole di Fofana non lasciano dubbi #SportMediaset #Mediaset #Fofana #AcMilan #Milan - facebook.com facebook