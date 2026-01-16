Calciomercato Milan Moretto | Il Galatasaray ha chiamato i rossoneri per Fofana ma…

Sul calciomercato del Milan, Matteo Moretto ha aggiornato sulla possibile cessione di Fofana al Galatasaray. Secondo quanto riferito, il club turco ha contattato i rossoneri per discutere dell’eventuale trasferimento, ma al momento non ci sono decisioni definitive. Restano quindi da seguire gli sviluppi di questa trattativa, che potrebbe influire sul futuro del centrocampista francese nella squadra milanese.

FLORENCE, ITALY - JANUARY 11: Youssouf Fofana of AC Milan arrives before the Serie A match between ACF Fiorentina and AC Milan at Artemio Franchi on January 11, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Claudio VillaAC Milan via Getty Images) Arrivano delle novità sul fronte calciomercato. A parlare del futuro di Fofana, calciatore del Milan, è stato Matteo Moretto: le sue parole sulla possibile trattativa in corso con il Galatasaray, club turco. Arrivano delle novità sul fronte calciomercato. Nel nuovo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fornito degli aggiornamenti riguardanti la situazione di Youssouf Fofana, centrocampista francese del Milan.

