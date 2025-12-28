Milan-Verona | i rossoneri dilagano con la doppietta di Nkunku dentro Fofana e Jashari | Live 3-0

Nel match tra Milan e Verona, i rossoneri dominano con una vittoria per 3-0, grazie alla doppietta di Nkunku e alle inserimenti di Fofana e Jashari. I rossoneri puntano alla vetta della classifica, mentre i gialloblù cercano punti importanti per la salvezza. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre nella corsa stagionale.

