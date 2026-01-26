Milan Femminile Bakker | Bel risultato Siamo state dominanti Contenta della prestazione

Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha commentato la vittoria contro la Ternana, sottolineando il buon risultato ottenuto. Ha evidenziato come le sue giocatrici siano state dominanti in campo e si sia mostrata soddisfatta della prestazione complessiva della squadra. Le parole di Bakker riflettono un approccio positivo e obiettivo, evidenziando l’impegno e la crescita delle sue atlete.

“Penso che sia un bel risultato, non solo per i tre punti, ma anche per il modo in cui abbiamo giocato. Siamo state dominante, loro hanno avuto solo un’occasione all’inizio. Noi invece ne abbiamo create tante, ovviamente dovevamo segnare prima altri gol, ma sono molto contenta della prestazione della squadra“. LEGGI ANCHE: Contro la Roma il solito piano tattico del Milan di Allegri: per il futuro serve cambiare?>>> Sull'attaccante: “Lavoro con il gruppo che abbiamo. Van Dooren ha dimostrato che può giocare da centravanti, dobbiamo pensare a soluzioni. Possiamo lavorare solo con le giocatrici che abbiamo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha commentato il pareggio 0-0 contro il Parma, esprimendo dispiacere per il risultato.

In vista della sfida tra Milan Femminile e Ternana, l’allenatrice Suzanne Bakker ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulle proprie possibilità, affermando che tutto dipende dalle proprie prestazioni.

Milan-Juventus 2-1 | Le reti di Ijeh e Dompig regalano 3 punti alle rossonere | #SerieAWomenAthora

