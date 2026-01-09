Meno sanzioni più controlli e presenza sul territorio | il bilancio della polizia locale tifernate

Nel 2025, la polizia locale di Città di Castello ha concentrato gli sforzi su controlli più efficaci e una presenza più capillare sul territorio. L’obiettivo è stato rafforzare le attività di prevenzione e sensibilizzazione, riducendo le sanzioni e migliorando la collaborazione con la comunità. Di seguito, un bilancio delle principali iniziative e risultati raggiunti nel corso dell’anno.

