Meno sanzioni più controlli e presenza sul territorio | il bilancio della polizia locale tifernate
Nel 2025, la polizia locale di Città di Castello ha concentrato gli sforzi su controlli più efficaci e una presenza più capillare sul territorio. L’obiettivo è stato rafforzare le attività di prevenzione e sensibilizzazione, riducendo le sanzioni e migliorando la collaborazione con la comunità. Di seguito, un bilancio delle principali iniziative e risultati raggiunti nel corso dell’anno.
Meno sanzioni, più controlli e maggior presenza sul territorio. La polizia locale di Città di Castello ha tracciato il bilancio delle attività dell’anno appena trascorso, un 2025 ricco di impegni dal punto di vista della prevenzione e delle iniziative di educazione stradale con scuole e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
