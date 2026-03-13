Mi hanno puntato la pistola alla testa ora ho paura ad andare in giro | parla la 65enne rapinata in centro

Una donna di 65 anni ha raccontato di essere stata minacciata con una pistola durante una rapina in centro, evento che l’ha lasciata molto scossa. Dopo l’accaduto, ha dichiarato di aver paura di uscire di casa e di muoversi liberamente. La rapina si è verificata al termine di una normale giornata lavorativa, lasciando la vittima sotto shock.

Il racconto della vittima della rapina di piazza Santa Caterina, ancora sotto shock: "Quando ti trovi davanti una persona con un’arma puntata contro non sai cosa può succedere. Io lavoro da anni in questa zona e non mi era mai capitata una cosa del genere. Adesso ho paura" “È stato terribile. Ora ho paura ad andare in giro. È assurdo che, dopo una giornata di lavoro, si debbano vivere situazioni del genere”. È ancora sotto shock la donna che nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo è stata rapinata in piazza Santa Caterina da Siena da due giovani che le avrebbero puntato una pistola per portarle via la borsa. La 65enne era appena uscita dal ristorante in cui lavora e aveva raggiunto la sua automobile, parcheggiata a poche decine di metri di distanza dall’attività. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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