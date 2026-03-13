Mi dicevano di smettere perché ero madre | la battaglia di Alice Pignagnoli tra calcio e gravidanza

Giovedì sera, il Panathlon Club Forlì ha organizzato un evento dedicato alle donne, allo sport e alle battaglie per i diritti, con come ospite d’onore la calciatrice professionista Alice Pignagnoli. La portiere, con una carriera significativa e uno scudetto vinto, ha raccontato le difficoltà che ha incontrato, tra cui le parole di chi le diceva di smettere perché era madre.

Ospite d'onore la calciatrice professionista Alice Pignagnoli, portiere con una lunga carriera alle spalle e un palmarès di primo piano: uno scudetto, una Supercoppa italiana e la partecipazione alla Champions League Una serata dedicata alle donne, allo sport e alle battaglie per i diritti. È quella organizzata giovedì dal Panathlon Club Forlì, che ha avuto come ospite d'onore la calciatrice professionista Alice Pignagnoli, portiere con una lunga carriera alle spalle e un palmarès di primo piano: uno scudetto, una Supercoppa italiana e la partecipazione alla Champions League. A dialogare con l'atleta è stato il giornalista Stefano Benzoni, che nel presentarla ha sottolineato quanto sia stato complesso il percorso delle donne nello sport.

