Modric | Mi sarebbe piaciuto fare il cameriere Mi dicevano che ero troppo piccolo per giocare a calcio

Luka Modric, oggi protagonista nel calcio internazionale con la maglia del Milan, ha condiviso la sua storia di crescita: dalle difficoltà dell’infanzia, tra guerra e vita da profugo, fino ai successi sportivi. Con umiltà, ricorda come avrebbe voluto fare il cameriere, poiché era considerato troppo piccolo per il calcio, dimostrando che la determinazione può superare ogni ostacolo.

Dall’infanzia segnata dalla guerra e dalla vita in un hotel da profugo ai trionfi del calcio mondiale: Luka Modric, che oggi incanta con la maglia del Milan, racconta le sue radici, l’umiltà e il sogno di una vita normale che non ha mai dimenticato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Emanuel Lo racconta come ha conquistato Giorgia: “Lei mi disse che ero troppo piccolo” Leggi anche: “Mi dicevano che ero troppo giovane per avere il cancro”: la storia di Milli e due anni di diagnosi sbagliate La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Modric: Mi sarebbe piaciuto fare il cameriere. Durante la guerra vivevo in hotel e giocavo con la tuta del Milan; Modric: «Dicevano fossi fragile. Volevo fare il cameriere, oggi sogno di ricomprare la casa di mio nonno ucciso in guerra»; Filippo Galli: Il Milan prende due gol a partita? Vi spiego perché; Modric: Al Milan si deve giocare solo per vincere. Qui per chiudere un cerchio. Modric: "Al Milan si deve giocare solo per vincere. Qui per chiudere un cerchio" - Intervistato dai colleghi de Il Corriere della Sera, Luka Modric, il calciatore più longevo di tutta la Serie A, ha parlato di Milan, del suo presente, passato e futuro, toccando anche ... milannews.it

Modric: «Mi dicevano che ero fragile. Volevo fare il cameriere: oggi sogno di ricomprare la casa alta di mio nonno ucciso in guerra» - Mourinho l'allenatore più duro, una volta fece piangere Cristiano Ronaldo negli spogliatoi» ... msn.com

Solo tre rossoneri sarebbero titolari nell'Inter, dice Sabatini: Maignan, Modric, Rabiot... Cosa gli rispondiamo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.