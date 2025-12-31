Modric | Senza calcio mi sarebbe piaciuto fare il cameriere Dicevano che ero troppo piccolo per giocare

Luka Modric, attuale giocatore del Milan, condivide le sue esperienze di vita, dalla guerra in Croazia alle sfide dell’infanzia. Ricorda come, da giovane, avrebbe voluto fare il cameriere, perché gli dicevano che era troppo piccolo per giocare. La sua storia è fatta di umiltà e determinazione, testimonianza di come i sogni possano diventare realtà, anche nelle circostanze più difficili.

Dall’infanzia segnata dalla guerra e dalla vita in un hotel da profugo ai trionfi del calcio mondiale: Luka Modric, che oggi incanta con la maglia del Milan, racconta le sue radici, l’umiltà e il sogno di una vita normale che non ha mai dimenticato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Modric: “Mi sarebbe piaciuto fare il cameriere. Mi dicevano che ero troppo piccolo per giocare a calcio” Leggi anche: Emanuel Lo racconta come ha conquistato Giorgia: “Lei mi disse che ero troppo piccolo” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Modric: Senza calcio mi sarebbe piaciuto fare il cameriere. Dicevano che ero troppo piccolo per giocare; Modric: «Dicevano fossi fragile. Volevo fare il cameriere, oggi sogno di ricomprare la casa di mio nonno ucciso in guerra»; Niente dalla resa dei conti tra Modric e Baturina in Australia; Non c’è Milan senza Modric, Allegri trema: la decisione non può più aspettare. Modric: “Senza calcio mi sarebbe piaciuto fare il cameriere. Dicevano che ero troppo piccolo per giocare” - Dall’infanzia segnata dalla guerra e dalla vita in un hotel da profugo ai trionfi del calcio mondiale: Luka Modric, che oggi incanta con la maglia del ... fanpage.it

Modric: "Al Milan si deve giocare solo per vincere. Qui per chiudere un cerchio" - Intervistato dai colleghi de Il Corriere della Sera, Luka Modric, il calciatore più longevo di tutta la Serie A, ha parlato di Milan, del suo presente, passato e futuro, toccando anche ... milannews.it

Modric: «Dicevano fossi fragile. Volevo fare il cameriere, oggi sogno di ricomprare la casa di mio nonno ucciso in guerra» - Mourinho l'allenatore più duro, una volta fece piangere Cristiano Ronaldo negli spogliatoi. msn.com

Vedere giocare Modric fa bene al calcio. Lo stadio che durante la sostituzione si alza in piedi. Lo stadio che applaude, nessuno escluso. Quella di Modric è stata una partita di quantità e qualità. Ho rivisto la sua partita, giocatore che pratica uno sport diverso, g - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.