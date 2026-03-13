Metsola sotto accusa | il minuto di silenzio per Deranque

Venerdì 13 marzo 2026, a Strasburgo, un acceso dibattito si è scatenato nell’aula dell’Unione Europea riguardo al minuto di silenzio dedicato a Deranque. Metsola, presidente dell’Europarlamento, ha suscitato reazioni contrastanti tra i membri, che si sono confrontati duramente sulla decisione di commemorare o meno la figura. La discussione ha coinvolto diversi rappresentanti europei, portando a una divisione evidente tra le posizioni.

Strasburgo, venerdì 13 marzo 2026: un profondo scontro ha diviso le aule dell’Unione Europea dopo che i gruppi di estrema destra hanno accusato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, di aver mancato alla promessa di un minuto di silenzio in onore dell’attivista francese Quentin Deranque. La vicenda nasce da una tragedia avvenuta fuori da una conferenza a Lione, dove il giovane di 23 anni è deceduto a seguito di colpi alla testa durante uno scontro fisico scatenatosi davanti all’intervento dell’eurodeputata Rima Hassan. L’accusa principale riguarda la rottura di un accordo verbale preso durante una riunione dei leader dei gruppi politici giovedì scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Metsola sotto accusa: il minuto di silenzio per Deranque Articoli correlati L’estrema destra chiede un minuto di silenzio per Quentin Deranque, ma il Parlamento europeo lo respingeLa morte dello studente Quentin Deranque ha generato grande concitazione non solo in Francia, luogo in cui è avvenuta la rissa violenta, ma anche... Francia, per l’omicidio dell’attivista di estrema destra Deranque il governo accusa MélenchonUn attivista di estrema destra è stato ucciso a Lione il 16 febbraio 2026, in un episodio che ha immediatamente scosso la politica francese.