Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani venerdì 9 gennaio | le regioni a rischio

Per venerdì 9 gennaio, il Centro-Sud e le Isole sono interessati da condizioni di maltempo. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per temporali in alcune zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Toscana. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per la sicurezza durante questa fase di maltempo.

Prosegue la fase di maltempo che sta interessando il Centro-Sud e le Isole. Per la giornata di domani, venerdì 9 gennaio, la Protezione civile ha diramato l'allerta gialla su settori di quattro regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria e Toscana. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani venerdì 24 ottobre: le regioni a rischio Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 8 gennaio: le regioni a rischio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Maltempo, allerta meteo gialla per temporali lunedì 5 gennaio: le regioni a rischio; Maltempo, esondato l'Aniene a Roma. Disagi per neve nel Fiorentino; Pioggia e maltempo: allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio; Sito Istituzionale | Maltempo: ordinanza del Sindaco per il 6 gennaio. Maltempo: allerta gialla per pioggia e vento, arancione per mareggiate - Allerta meteo in provincia di Grosseto e in Toscana per maltempo, pioggia e mareggiate: le previsioni del tempo ... grossetonotizie.com

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali mercoledì 7 gennaio: le regioni a rischio - Per la giornata di mercoledì 7 gennaio 2026, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla ... fanpage.it

Ancora maltempo, un'allerta meteo gialla per vento e pioggia che gela nell'entroterra - Una nuova ondata di maltempo, dopo quella che ha portato la neve dell'Epifania, sta per interessare la Romagna ... cesenatoday.it

Allerta Meteo, oggi il maltempo insiste in 4 regioni | MAPPA e BOLLETTINO - facebook.com facebook

Maltempo, allerta gialla in tutta l'Emilia-Romagna per temperature estreme x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.