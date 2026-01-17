Allerta meteo per la tempesta Harry | temporali intensi vento forte e mareggiate su diverse regioni

È stata emessa un’allerta meteo per l’Italia, a causa della tempesta Harry. Previsti temporali intensi, venti forti e mareggiate in diverse regioni, in particolare nel Meridione e in alcune zone del Nord. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità e di adottare le precauzioni necessarie per la propria sicurezza.

È stata diramata una nuova allerta meteo per l’Italia meridionale e per alcune aree del Nord a causa dell’approssimarsi della tempesta denominata Harry. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato oggi, 17 gennaio 2026, un avviso di fenomeni intensi, segnalando condizioni di marcata instabilità atmosferica a partire da domenica 18 gennaio. Secondo le previsioni, la perturbazione porterà precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, accompagnate da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Piogge intense e temporali su Calabria e Sicilia orientale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

