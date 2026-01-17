È stata emessa un’allerta meteo per l’Italia, a causa della tempesta Harry. Previsti temporali intensi, venti forti e mareggiate in diverse regioni, in particolare nel Meridione e in alcune zone del Nord. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità e di adottare le precauzioni necessarie per la propria sicurezza.

È stata diramata una nuova allerta meteo per l’Italia meridionale e per alcune aree del Nord a causa dell’approssimarsi della tempesta denominata Harry. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato oggi, 17 gennaio 2026, un avviso di fenomeni intensi, segnalando condizioni di marcata instabilità atmosferica a partire da domenica 18 gennaio. Secondo le previsioni, la perturbazione porterà precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, accompagnate da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Piogge intense e temporali su Calabria e Sicilia orientale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Allerta meteo per la tempesta Harry: temporali intensi, vento forte e mareggiate su diverse regioni

Leggi anche: Puglia, maltempo: domani allerta vento fino a burrasca forte e mareggiate e per il subappennino dauno anche temporali Protezione civile, previsioni meteo

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per vento forte e temporali domani 27 ottobre: le regioni a rischio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Oggi si chiude ufficialmente l'ondata di freddo, tempo stabile sull'Italia su gran parte dell'Italia - Tempo più stabile sull'Italia; Tempesta Goretti: polemica sul nome della Santa di Corinaldo.

Meteo, dal ciclone di Halloween alla tempesta di Ognissanti: da Nord a Sud il "fantasma" del maltempo. Allerta in 9 regioni - Il weekend di Halloween e Ognissanti l’Italia sarà interessata da un parziale peggioramento atmosferico a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione che tenderà a coinvolgere soprattutto le regioni ... leggo.it

ISOLA TERRA NOSTRA METEO, ALLERTA DI LIVELLO GIALLO Avviso Meteo La Protezione Civile Regionale ha emesso bollettino meteo, livello di Allerta Giallo, per domani 18 gennaio 2026 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 Il Centro Operativo Comunale di Pr - facebook.com facebook

Il bollettino di criticità e allerta meteo-idro per martedì #13gennaio è VERDE per: rischio idraulico rischio idrogeologico rischio temporali Il colore VERDE indica assenza di fenomeni previsti e prevedibili #protezionecivile x.com