Da sabato, sulle regioni italiane, sono previste abbondanti piogge e un calo delle temperature. Le perturbazioni investiranno tutta la penisola, portando nevicate al Nord. La situazione meteorologica interesserà diverse zone, con condizioni di maltempo che dureranno almeno fino a domenica, coinvolgendo sia le aree montane che quelle più pianeggianti.

Il fine settimana del 13, 14 e 15 marzo sarà segnato dal passaggio di una perturbazione atlantica che interromperà la stabilità iniziale, portando condizioni di spiccato maltempo su diverse regioni. Sebbene il venerdì conceda ancora ampie schiarite, specialmente al Nord-Ovest e sulle Alpi, tra sabato e domenica l'approfondimento di un vortice di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale richiamerà correnti umide e instabili. Il peggioramento sarà più evidente al Settentrione e sulle isole maggiori, con piogge diffuse e nevicate abbondanti sull'arco alpino, mentre il Centro-Sud vivrà una fase di variabilità con rovesci intermittenti, il tutto accompagnato da un generale rinforzo dei venti di Scirocco e Maestrale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Meteo del weekend 13-15 marzo: arriva tanta pioggia e torna la neve

Articoli correlati

Meteo, arriva la svolta fredda: mite fino al weekend, ma poi tornano pioggia e neve(Adnkronos) – L'alta pressione ha i giorni contati e il meteo sta per subire un vero e proprio ribaltone.

Meteo: primo weekend del 2026 con pioggia e neveNel primo weekend del 2026 la depressione sull’Europa centro-settentrionale manterrà attivo un richiamo di correnti di Libeccio sul Centro-Sud...

Odgovaram Na Vaša Pitanja - Konsultacije Uživo

Una raccolta di contenuti su Meteo del weekend 13 15 marzo arriva...

Temi più discussi: Meteo: Prossime ore, fronte in transito carico di Piogge e Temporali, le regioni coinvolte fino a Venerdì 13; Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la nuova settimana; Tendenza meteo. Weekend 14-15 marzo, perturbazione atlantica punta l'Italia. Le possibili conseguenze; Meteo weekend, arriva una nuova perturbazione nel fine settimana: ecco dove e quanto potrebbe durare.

Meteo, 13-14 marzo ancora instabili: le previsioniCon l’alta pressione che fa fatica a occupare con decisione il Mediterraneo, nuove perturbazioni transiteranno sulla nostra Penisola. Quella arrivata giovedì (la numero 4 di marzo), nella giornata di ... meteo.it

Meteo del weekend 14-15 marzo: nubi basse e possibili rovesci a Torino e in Piemonte, le previsioniSarà un weekend all'insegna delle nubi e di qualche temporale sparso sul Piemonte e a Torino con l'arrivo di due perturbazioni che, dalla giornata di giovedì 12 marzo, imperverseranno il territorio ... torinotoday.it

L'animazione del nostro Radar Meteo mostra chiaramente lo sviluppo della nuova perturbazione che in queste ore interessa l'Italia. Tutto ha avuto origine in un fronte d'aria fredda che mercoledì pomeriggio si è addossato alle Alpi occidentali. In seguito l'a - facebook.com facebook

Torino, previsioni meteo del 12 marzo 2026 x.com