Svolta meteo in Europa | l’anticiclone cambia rotta alle perturbazioni

L’anticiclone che ha portato piogge intense in Europa si sposta, spostando le perturbazioni verso Nord Italia e Appennini. La causa è il cambio di rotta dell’alta pressione subtropicale, che ha portato un aumento delle temperature nel Centro Europa. Tuttavia, questa nuova configurazione provoca anche rovesci e temporali nelle aree settentrionali italiane. Le previsioni indicano che questa fase instabile durerà ancora alcuni giorni.

Roma - Dopo settimane di piogge atlantiche, l'alta pressione subtropicale risale verso il Centro Europa: clima più mite ma con nuove fasi instabili tra Nord Italia e Appennini. Dopo una lunga sequenza di perturbazioni atlantiche dirette verso l'Europa occidentale e il Mediterraneo, lo scenario atmosferico continentale si prepara a una fase di riorganizzazione. Il flusso atlantico tenderà a risalire di latitudine, favorendo un'espansione del promontorio subtropicale verso l'Europa centrale. In questo contesto, le depressioni seguiranno traiettorie più settentrionali rispetto alle settimane precedenti.