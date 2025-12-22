In vigore nuovi obblighi per i titolari dei Compro Oro | le disposizioni impartite dal Questore
In vigore nuovi obblighi per i titolari dei negozi “Compro Oro”, emanati dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa. Le disposizioni mirano a garantire maggiore trasparenza e sicurezza nella gestione di queste attività, alle quali dovranno attenersi tutti i titolari di licenza. Queste norme rappresentano un passo importante per rafforzare il controllo e la tutela del settore, contribuendo a prevenire eventuali illeciti.
ANCONA – Entrano in vigore nuove disposizioni che disciplineranno la gestione dei negozi “Compro Oro”, sulla base delle prescrizioni emanate dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, alle quali dovranno attenersi tutti i titolari di licenze di questo genere di attività commerciale (in base. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Studio, entrata in vigore nuovi obblighi Ets peserà su trasporto marittimo e stradale
Leggi anche: Nuovi percorsi Filiera 4+2: dal 2027 domande ogni anno dal 1° al 15 ottobre. Come si attivano e disposizioni esami. DECRETO, formulario, scheda
Formazione: calendario 2026 dei corsi sulla sicurezza sul lavoro; Direttiva Efficienza Energetica 2023/1791: nuove regole per imprese e data center; Pubblicata la Legge per la concorrenza 2025: dal 3 gennaio 2026 in vigore le novità per la ricognizione SPL; Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023): testo 2025, approfondimenti e novità.
Carenze farmaci, regole aggiornate per le comunicazioni dei titolari Aic - La Legge Semplificazioni 2025 ha modificato gli obblighi dei titolari di Autorizzazione all’immissione in commercio in materia di carenze, reintroducendo il preavviso di due mesi e sanzioni specifiche ... farmaciavirtuale.it
Nuovi titolari di farmacia. Obblighi contributivi Enpaf e destino dei contributi Inps. Il punto dell’Ente previdenziale dei farmacisti - L’assunzione della titolarità della farmacia determina l’applicazione della quota contributiva Enpaf in misura intera. quotidianosanita.it
Il Conto Termico 3.0 entra ufficialmente in vigore il 25 dicembre: nuovi incentivi per l’efficienza energetica e le rinnovabili, pensati per PA, privati ed enti del terzo settore. Un passo concreto verso una transizione energetica più inclusiva, sostenibile e moderna. - facebook.com facebook
I nuovi regimi fiscali del #terzosettore entreranno in vigore il 1° gennaio 2026. Sai cosa significa esattamente per il tuo ente #nonprofit Se ha bisogno di aiuto chiedici una consulenza, scrivi qui: [email protected] #terzosettore #assistenza #anim x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.