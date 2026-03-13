Messina | le Rsa accreditate sono in regola non confonderle

Le verifiche ispettive nelle strutture per anziani di Messina hanno portato alla luce alcune differenze tra le Rsa accreditate e quelle non. Le strutture che hanno ottenuto l’accreditamento risultano in regola con le normative vigenti, mentre altre ancora devono completare i controlli. La discussione pubblica si è accesa, ma i dati ufficiali confermano che c’è una distinzione precisa tra le diverse strutture della zona.

Le verifiche ispettive nelle strutture per anziani del Messinese hanno generato un acceso dibattito pubblico, ma i dati ufficiali chiariscono una distinzione fondamentale. Sicindustria Messina ha confermato che le residenze sanitarie assistenziali accreditate della provincia non sono state oggetto dei controlli che avevano fatto emergere gravi irregolarità in un’altra tipologia di struttura. L’associazione degli industriali ha specificato che l’ispezione citata dai media riguardava un caso isolato e non le Rsa convenzionate. La vicepresidenza vicaria Alessandra Iuculano ha ribadito la condanna ferma verso qualsiasi abuso, sottolineando però la necessità di non confondere case di riposo con presidi sanitari veri e propri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

