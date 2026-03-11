A Messina, una donna di 50 anni è stata accoltellata più volte nella sua abitazione di via Lombardia, nel quartiere Lombardo. La vittima, Daniela Zinnanti, è deceduta a causa delle ferite nel corso della serata. L’ex compagno della donna è stato fermato poco dopo l’accaduto. La scena del crimine e i rilievi sono stati eseguiti dalle forze dell’ordine.

Una donna di 50 anni, Daniela Zinnanti, è stata uccisa con decine di coltellate nella serata di ieri nella sua abitazione di via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il delitto si sarebbe consumato all’interno dell’appartamento della vittima. L’allarme è scattato poco dopo l’aggressione e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Gli investigatori hanno fermato Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della donna. L’uomo è stato condotto in questura per essere interrogato e, secondo quanto emerso nelle prime ore dell’indagine, avrebbe confessato l’omicidio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Messina, Daniela Zinnanti uccisa a coltellate in casa: fermato l’ex compagno Santino Bonfiglio

Articoli correlati

Daniela Zinnanti uccisa a coltellate a Messina, fermato l'ex compagno: avrebbe confessatoUna donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel...

Daniela Zinnanti uccisa a coltellate a Messina, fermato l'ex compagno: era ai domiciliari e aveva il braccialettoUna donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel...

Approfondimenti e contenuti su Daniela Zinnanti

Temi più discussi: Messina, donna uccisa a coltellate. Arrestato l'ex compagno; Femminicidio a Messina: Daniela Zinnanti uccisa dall'ex, Santino Bonfiglio; Daniela Zinnanti uccisa a coltellate a Messina, fermato l'ex compagno: era ai domiciliari e aveva il braccialetto; Daniela Zinnanti uccisa a coltellate a Messina, fermato l'ex compagno: avrebbe confessato.

Daniela Zinnanti uccisa a coltellate a Messina, fermato l'ex compagno: avrebbe confessatoUna donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La polizia ha fermato ... ilmessaggero.it

Femminicidio a Messina, uccisa con decine di coltellate. Arrestato l'ex compagnoUna donna di 50 anni, Daniela Zinnanti, è stata uccisa con decine di coltellate nella serata del 10 marzo nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La polizia ha fermato ... tg24.sky.it

Daniela, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina - facebook.com facebook