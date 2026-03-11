Daniela Zinnanti uccisa a coltellate a Messina fermato l' ex compagno | avrebbe confessato

Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in via Lombardia a Messina, colpita da decine di coltellate. L’ex compagno di Daniela Zinnanti è stato fermato e avrebbe confessato il delitto. La scena del crimine si trova nel quartiere Lombardo, dove sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Al momento, le autorità stanno indagando sul caso.

Una donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La polizia.