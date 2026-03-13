MESE DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE DEL COLON-RETTO FONDAZIONE HUMANITAS PER LA RICERCA | CASI IN AUMENTO TRA GLI UNDER 50

Durante il mese dedicato alla prevenzione del tumore del colon-retto, la Fondazione Humanitas per la Ricerca ha segnalato un aumento dei casi tra le persone sotto i 50 anni. Il Prof. Antonino Spinelli ha sottolineato l'importanza di non sottovalutare i segnali d'allarme, di aderire ai programmi di screening e di proseguire con le attività di ricerca.

Il Prof. Antonino Spinelli: “Fondamentale non sottovalutare i segnali d'allarme, aderire ai programmi di screening e continuare a fare Ricerca”. Humanitas lancia un nuovo format di video per informare i cittadini alle prese con l'AI. Rozzano, 13 marzo 2026 - In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore del colon retto, Fondazione Humanitas per la Ricerca richiama l'attenzione sull'importanza della diagnosi precoce, della prevenzione e della conoscenza dei sintomi della malattia. L'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) rileva che in Italia si registrano circa 49.000 nuovi casi ogni anno: un dato che rende il tumore del colon-retto il secondo più frequente e la seconda causa di morte oncologica nel Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

