Durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, Charles Leclerc ha registrato il miglior tempo, mettendo in evidenza la Ferrari. A seguire, Lewis Hamilton si è posizionato in seconda posizione, entrambi davanti a tutti gli altri piloti. La sessione ha segnato l’inizio ufficiale della stagione 2026 di Formula Uno, con le squadre impegnate a raccogliere dati e ottimizzare le proprie vetture.

La stagione della Formula Uno ha ufficialmente preso il via! Charles Leclerc ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale 2026. Sullo splendido scenario del tracciato dell’Albert Park di Melbourne abbiamo assistito a 60 minuti decisamente indicativi. Non tanto per quel che riguarda le prestazioni, con Ferrari e Red Bull per ora davanti a tutti, quanto per i problemi emersi. Aston Martin ha confermato di essere in crisi nera con Fernando Alonso che nemmeno è potuto scendere in pista, mentre il suo compagno Lance Stroll ha completato solamente una manciata di chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lampo Ferrari nella notte! Leclerc e Hamilton davanti a tutti nella FP1 del GP d’Australia

