Chieti calcio Pino Russo conferma la volontà di acquisire tutte le quote societarie e rassicura i tifosi

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ accordo definitivo per la cessione del 100% delle quote societarie della Chieti Calcio a Pino Russo, imprenditore teatino residente in Argentina, è stato confermato dal diretto interessato dopo la riunione online (Russo è a Buenos Aires, ndr) di martedì 23 dicembre con l'avvocato Antonio. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Pino Russo: «Pronto a rilevare il Chieti Calcio, ecco il mio progetto»; Chieti, svolta societaria. Pino Russo rileva il club; Il nuovo padrone del Chieti; Serie D. L'ultima del 2025 premia con i tre punti solo L'Aquila.

