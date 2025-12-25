Chieti calcio Pino Russo conferma la volontà di acquisire tutte le quote societarie e rassicura i tifosi
L’ accordo definitivo per la cessione del 100% delle quote societarie della Chieti Calcio a Pino Russo, imprenditore teatino residente in Argentina, è stato confermato dal diretto interessato dopo la riunione online (Russo è a Buenos Aires, ndr) di martedì 23 dicembre con l'avvocato Antonio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Pino Russo: «Pronto a rilevare il Chieti Calcio, ecco il mio progetto»; Chieti, svolta societaria. Pino Russo rileva il club; Il nuovo padrone del Chieti; Serie D. L’ultima del 2025 premia con i tre punti solo L’Aquila.
Rivoluzione Chieti calcio: la società cede il 100% delle quote, raggiunto l'accordo - la formalizzazione dell’operazione, già definita, avverrà entro il 15 gennaio, fa sapere il club neroverde in una nota ... chietitoday.it
TvSei. . Chieti, svolta societaria. Pino Russo rileva il club Pino Russo, imprenditore di origine teatine emigrato in Argentina acquista l'intera pacchetto societario del Chieti calcio. I tifosi, dopo le ultime delusioni, sperano che le promesse questa volta vengano - facebook.com facebook
