Briatore | F1 cambiamenti drammatici La mia Alpine? O saremo competitivi o andremo tutti a casa

La squadra di Formula 1 Alpine si trova di fronte a importanti cambiamenti regolamentari che potrebbero influenzare significativamente le sue performance. L’Executive Advisor dell’azienda sottolinea che nulla resterà inalterato rispetto alla stagione precedente, evidenziando l’importanza di adattarsi rapidamente per rimanere competitivi. La sfida è alta e la volontà di restare al vertice richiede strategie chiare e decisioni tempestive.

“Quello del 2026 è un cambiamento drammatico”. A dirlo è uno che di Formula 1 se ne intende, ovvero Flavio Briatore, che dal 2024 è tornato ad avere un ruolo operativo nel Circus, essendo diventato Executive Advisor di Alpine. A margine della presentazione della monoposto del team francese per la stagione a venire, avvenuta a Barcellona, l’ex team principal della Benetton ha sottolineato l’impatto del cambio regolamentare in atto nel 2026: “Niente di ciò che c’era l’anno scorso rimarrà in questa stagione. Per questa ragione abbiamo bloccato lo sviluppo nel 2025, annata in cui anche migliorando venivamo penalizzati dalla motorizzazione, puntando tutto sul prossimo campionato”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Alpine ha annunciato l'inizio della sfida per il 2026, presentando la nuova A526 a Barcellona.

