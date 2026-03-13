Mercato spostato da via Portoghese la protesta degli ambulanti | Emersi conflitti no al trasferimento delle bancarelle

Gli ambulanti del mercato di via Portoghese hanno manifestato protesta contro il trasferimento delle bancarelle, evidenziando conflitti sorti a seguito dello spostamento. La decisione del Comune di cambiare la posizione del mercato settimanale ha suscitato reazioni contrarie tra gli operatori, che hanno espresso chiaramente la loro opposizione. La questione ha portato a tensioni tra le parti coinvolte, senza che siano state ancora trovate soluzioni definitive.

Lo spostamento del mercato settimanale di via Portoghese sembrava aver messo tutti d'accordo, Comune e ambulanti. Gli animi, però, tornano ad accendersi perché alcune voci ‘fuori dal coro’ hanno deciso esprimere il loro malcontento per la decisione di trasferire temporaneamente le bancarelle nello spazio del Park&ride di via Brigata Regina, nel quartiere Libertà. Fiva Confocommercio, la Federazione Italiana Venditori Ambulanti, ha criticato la strategia intrapresa, sollevando la sua contrarietà rispetto a un metodo non condiviso. “Il Comune di Bari e il suo ufficio comunale non è nuovo a queste uscite mascherate da emergenze che non... 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Leggi anche: La guerra delle bancarelle. Il Comune punta al trasloco. Ambulanti: "Noi penalizzati. Perderemo tutti i clienti" Leggi anche: Gli ambulanti 'sfilano' in centro contro lo spostamento delle bancarelle: "Siamo a rischio" Tutti gli aggiornamenti su Mercato spostato Temi più discussi: Piazzale Flaminio, gli ambulanti se ne vanno. Ecco la nuova collocazione decisa dal municipio; Commercianti via dal mercato coperto, il Comune: presto torneranno in centro; I lunedì senza Park&ride in via Brigata Regina: Ospiterà bancarelle, area sosta spostata in via Verdi; Bollettino della viabilità n. 28 del 10.3.2026. Trapani, il mercato del contadino si sposta in via Tunisi dal 14 marzoDa sabato 14 marzo il mercato del contadino di Trapani cambia sede. Con un decreto sindacale firmato il 5 marzo, l’amministrazione comunale ha disposto il trasferimento temporaneo nello spiazzo davant ... tp24.it Bari, il mercato del lunedì si sposta nel park&ride Vittorio Veneto. La sosta auto sarà in via VerdiIl trasferimento da via Portoghese necessario per i lavori delle nuove corsie per le linee Verde e Blu dei bus del Brt. L’assessore allo Sviluppo, Pietro Petruzzelli: Soluzione concordata con gli ope ... msn.com Nel cuore di Amsterdam esiste un mercato che sfida la gravità. Dal 1862, il Bloemenmarkt - il mercato dei fiori - galleggia sulle acque del canale Singel, dove fu spostato nel 1883, creando uno spettacolo davvero unico al mondo. Le chiatte cariche di colori e p - facebook.com facebook