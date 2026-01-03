Il Comune prevede un trasloco delle bancarelle, suscitando il timore degli ambulanti di perdere clientela e spazio di vendita. La questione riguarda l’organizzazione delle aree commerciali e l’impatto sulle attività quotidiane. Mentre le bancarelle si preparano all’apertura, si confrontano le diverse posizioni tra amministrazione e operatori, evidenziando le sfide di un equilibrio tra regolamentazione e tutela delle attività locali.

Arrivano prima delle sei. Alla luce dell’alba iniziano a scaricare merce di ogni tipo. Con rapidi gesti abituali e brevi voci lanciate l’uno all’altro alzano le tende. Poi un caffè nero al bar dell’angolo, il primo ad aprire. E alle otto e mezza, i banchi sono apparecchiati e le donne cominciano ad arrivare: un rito che si ripete ogni lunedì in piazza Travaglio. La Ferrara popolare, vista da qui, sembra in pace. E, invece, dietro l’apparenza, serpeggia la protesta di circa 120 ambulanti, che non vogliono traslocare all’ acquedotto. Un’operazione, che secondo i piani del Comune, dovrebbe andare in porto alla fine di gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La guerra delle bancarelle. Il Comune punta al trasloco. Ambulanti: "Noi penalizzati. Perderemo tutti i clienti"

