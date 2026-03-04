Gli ambulanti protestano | Tante buche e poche bancarelle Al San Decenzio è un disastro

Gli ambulanti del mercato al San Decenzio protestano, denunciando strade sconnesse e poche bancarelle. Alcuni clienti sono caduti a causa dell’asfalto irregolare, mentre scooter e auto circolano tra le bancarelle senza sanzioni, creando situazioni di pericolo. La clientela si lamenta di una passeggiata difficile e della scarsa varietà di bancarelle presenti nel mercato.

Al mercato c’è chi cade per l’asfalto sconnesso; poi c’è il problema dell’assenza di controlli, per cui scooter e automobili entrano tra le bancarelle impunemente mettendo a rischio i passanti; la clientela lamenta una passeggiata "accidentata" e "troppo povera di banchi". In estrema sintesi sono questi i problemi per cui ieri gli ambulanti del mercato di San Decenzio hanno protestato pubblicamente. L’hanno fatto avendo come portavoce Valerio Tamburini, veterano del mercato pesarese, e come rappresentante Giovanni Rinaldi, ambulante di quarta generazione con il fratello Andrea, presidente di Anva Confesercenti. La mobilitazione pubblica nasce dal deludente confronto con l’amministrazione comunale e in particolare con l’attuale assessore alle attività produttive Mattia Galeazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

