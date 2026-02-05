Inter-Torino Chivu | La società ha provato a fare qualcosa sul mercato ma…

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Torino, l’Inter si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Al termine della partita, Cristian Chivu ha commentato a Mediaset, spiegando che la società ha cercato di rafforzare la squadra sul mercato, ma i risultati non sono ancora quelli sperati. La squadra di Inzaghi ha mostrato carattere, ma ci sono ancora aspetti da migliorare in vista delle prossime sfide.

L’Inter batte il Torino 2-1 e approda in semifinale di Coppa Italia. Ecco il commento post gara di Cristian Chivu a Mediaset. “Io non do voti perché non sono giornalista e non faccio fantacalcio. Sono contento per la prestazione e per quello messo in campo. Ovvio, nel finale soffri un po’ perché viene fuori l’avversario. Contenti per la vittoria e per il passaggio del turno: tutti felici. Vogliamo essere competitivi e dare continuità. Andiamo avanti con il lavoro e continuiamo a fare buone prestazioni, consapevoli che possiamo migliorare. Queste sono partite in cui hai bisogno di energia e di gamba, dove devi mettere tutto quello che hai.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Inter Torino

Musmarra non le manda a dire.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Inter Torino

Argomenti discussi: Inter-Torino, Chivu pensa già alla Juve: ecco tutti i titolari che non giocano in Coppa Italia; Sky – Inter-Torino, Chivu lancia Martinez e De Vrij. Coppia a sorpresa in attacco; Coppa Italia, Inter-Torino: orari e dove vederla; Chivu cambia metà Inter contro il Toro: da Martinez tra i pali alla possibile sorpresa a centrocampo.

Inter-Torino diretta Coppa Italia: segui la partita di oggi LIVEInter e Torino aprono le sfide dei quarti di finale di Coppa Italia: tutte le info e i canali per seguire in tv e in streaming la partita. Tutto pronto allo stadio Brianteo di Monza per la sfida tra ... corrieredellosport.it

Inter-Torino, diretta Coppa Italia: Chivu avanti, Baroni eliminato. Le dichiarazioni in tempo realeI nerazzurri di Chivu contendono ai granata di Baroni l’accesso alle semifinali del 4 marzo e 22 aprile ... tuttosport.com

Inter-Torino, marcatori e tabellino https://mdst.it/4ajvgDp #SportMediaset facebook

INTER-TORINO 2-1 (73'): Gol annullato a Prati per fuorigioco x.com