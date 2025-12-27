di Dario Bartolucci Atalanta Inter, Chivu parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A e difende il gruppo con parole nette, il commento. Alla vigilia di Atalanta Inter, Cristian Chivu si presenta in conferenza stampa con un messaggio forte e diretto. Il tecnico nerazzurro sceglie di proteggere il gruppo e di assumersi in prima persona ogni responsabilità, ribadendo una linea di grande coerenza anche sul tema più caldo del momento: il mercato di gennaio. Chivu non cerca alibi e non apre a interpretazioni. Alla domanda su eventuali rinforzi, la risposta è chiara e inequivocabile, nel segno del rispetto verso la rosa attuale e della compattezza interna, un tema centrale alla vigilia di una sfida così delicata come quella di Bergamo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Atalanta Inter, Chivu ci mette la faccia alla vigilia: difesa del gruppo e messaggio chiaro sul mercato

