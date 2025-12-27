Atalanta Inter Chivu ci mette la faccia alla vigilia | difesa del gruppo e messaggio chiaro sul mercato
di Dario Bartolucci Atalanta Inter, Chivu parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A e difende il gruppo con parole nette, il commento. Alla vigilia di Atalanta Inter, Cristian Chivu si presenta in conferenza stampa con un messaggio forte e diretto. Il tecnico nerazzurro sceglie di proteggere il gruppo e di assumersi in prima persona ogni responsabilità, ribadendo una linea di grande coerenza anche sul tema più caldo del momento: il mercato di gennaio. Chivu non cerca alibi e non apre a interpretazioni. Alla domanda su eventuali rinforzi, la risposta è chiara e inequivocabile, nel segno del rispetto verso la rosa attuale e della compattezza interna, un tema centrale alla vigilia di una sfida così delicata come quella di Bergamo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Chivu Lautaro, il silenzio del tecnico alla vigilia di Pisa Inter è servito a mandare un messaggio al proprio capitano
Leggi anche: Chivu Inter, messaggio chiaro e tondo recapitato alla squadra ad Appiano: non sono più ammessi…
Atalanta-Inter, la probabile di Chivu: da Luis Henrique a Sucic, chi gioca e chi no; Inter, Chivu: Atalanta avversario ostico, Supercoppa? Sarei ipocrita a dire che siamo contenti; TS - Bisseck, quale scelta per Atalanta-Inter? Chivu ne ha bisogno, ma...; Verso Atalanta-Inter: buone notizie dall'infermeria, un nerazzurro recuperato.
Atalanta-Inter, Chivu: "Calhanoglu è a disposizione, su Frattesi…" - Il Bologna mette in difficoltà un po' tutti, in questo è simile all'Atalanta. sport.sky.it
Atalanta-Inter, Chivu: “Frattesi? Non posso dirvi tutta la verità!”, poi l’annuncio sul mercato - I nerazzurri sono pronti per la gara di Bergamo contro un’Atalanta rinata dall’arrivo del tecnico campano, sfida in programma domenica sera alle ... spaziointer.it
Atalanta – Inter, corsa a due per la fascia destra: Chivu pronto a lanciarlo - Manca sempre meno per la gara tra Atalanta e Inter, ballottaggio a due per a fascia destra: attenzione alla mossa a sorpresa di Chivu ... spaziointer.it
VIVERE L'INTER | Chivu: "E' sempre stata una partita ostica Atalanta-Inter. Hanno - facebook.com facebook
Chivu: "E' sempre stata una partita ostica Atalanta-Inter. Hanno costruito qualcosa di importante con Gasperini, poi hanno cercato di mantenere le stesse cose fatte. Hanno anche vinto l'Europa League. Ultimamente con Raffaele hanno trovato continuità nel vi x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.