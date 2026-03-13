mentre i cpr si svuotano se governa il centrodestra otto stranieri su dieci non trattenuti tornano a delinquere

Mentre i Centri di Permanenza per i Rimpatri si svuotano con il centrodestra al governo, i dati mostrano che otto stranieri su dieci, non trattenuti, tornano a delinquere. La questione riguarda la gestione dei rimpatri e il ritorno in strada di persone con precedenti. Nessuna analisi approfondisce le cause di questa situazione, limitandosi a evidenziare i numeri.

Roma, 13 mar – Esiste una strategia per ostacolare il rimpatrio di clandestini e immigrati criminali quando governa il centrodestra? I numeri sembrerebbero confermare tale teoria. Su Il Tempo, lo scorso 16 gennaio, sono stati analizzati i dati del progetto “Trattenuti”, stilato dall’organizzazione ActionAid e dall’Università di Bologna, dove emergono singolari coincidenze sul funzionamento dei Centri di permanenza per i rimpatri ( Cpr ) dal 2014 al 2024. Negli anni 2018, 2019, 2023 e 2024, quando al governo c’era il centrodestra o alcuni partiti di destra (nello specifico, Matteo Salvini al Viminale), le uscite dai Cpr a causa di mancata convalida o proroga del trattenimento degli immigrati da parte dell’autorità giudiziaria si erano impennate. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

