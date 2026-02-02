Otto adolescenti su dieci dipendenti dalla tecnologia digitale mentre cresce la voglia di trovare l’Aldilà con l’IA

Otto adolescenti su dieci sono ormai dipendenti dai dispositivi digitali. Lo rivela un’indagine recente: il 77,5% degli studenti tra gli 11 e i 18 anni afferma di sentirsi dipendente dalla tecnologia. La percentuale è in crescita rispetto all’anno scorso, quando era del 72,6%. Mentre i giovani passano più tempo davanti agli schermi, cresce anche l’interesse per l’aldilà e le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale. La realtà è che i ragazzi non riescono più a staccarsi dai loro smartphone e tablet, e molti si chiedono

Il 77,5% degli studenti tra gli 11 ei 18 anni dichiara di sentirsi dipendente dai dispositivi digitali, in aumento di quasi cinque punti percentuali rispetto all'anno precedente (72,6%). Una diffusa consapevolezza che però non si traduce automaticamente nella capacità di ridurre il tempo davanti agli schermi. Nel dettaglio, il 41,8% parla di una dipendenza moderata, il 33,3% di una dipendenza lieve e una quota più contenuta riconosce una forma grave. Solo il 22,5% afferma di non sentirsi dipendente. Ma il dato più critico emerge dai tentativi di cambiamento: tra i ragazzi che hanno provato a ridurre il tempo online, solo il 23,3% dichiara di esserci riuscito.

