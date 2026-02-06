Un rapporto dell’Anticrimine svela che otto stranieri su dieci che escono dai Centri di Permanenza Richiedenti Asilo tornano a delinquere. La notizia fa scalpore e riaccende le polemiche sulla gestione dei migranti e sulla giustizia. Fratelli d’Italia accusa i giudici di remare contro, mentre il dibattito si infiamma.

C’è un dossier choccante dell’Anticrimine grida vendetta e irrompe nel dibattito sulla giustizia e sulle norme sulla Sicurezza. L’80 per cento degli stranieri con profili di pericolosità sociale usciti dai Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) per mancata convalida dell’autorità giudiziaria torna a delinquere nel giro di pochi mesi. Otto su dieci. Un dato devastante contenuto in un dossier dell’Anticrimine reso noto dal Tempo. E’ la fotografia sconfortante di una zona grigia in cui la procedura prevale prevale sulla sicurezza delle persona. I numeri- scandalo sono passati al setaccio da Fratelli d’Italia con sconcerto: Sara Kelany, responsabile del dipartimento Immigrazione del partito è sgomenta: Report Anticrimine, Kelany: “Doppiopesismo di parte della magistratura”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Report della vergogna: 8 stranieri su 10 escono dai cpr e tornano a delinquere. FdI: “merito” dei giudici che remano contro

Approfondimenti su Cpr Delinquere

