È tornato Francesco | a Realmonte la presentazione del libro di Giuseppina Mira

Domenica 18 gennaio alle 18:30, la parrocchia di San Domenico a Realmonte ospiterà la presentazione del libro “È tornato Francesco” di Giuseppina Mira. L’evento, inserito nella rassegna “Incontri”, offre l’occasione di approfondire tematiche di attualità e memoria attraverso un’opera che invita alla riflessione. Un momento di confronto dedicato a chi desidera condividere pensieri e prospettive sul ruolo di Francesco nel contesto contemporaneo.

Un titolo che richiama l’attualità più profonda, quella che passa dalla memoria e dal pensiero. Domenica 18 gennaio, alle 18,30, la parrocchia di San Domenico a Realmonte ospiterà la presentazione del libro “È tornato Francesco” di Giuseppina Mira, appuntamento inserito nella rassegna “Incontri d’autore”. L’iniziativa è promossa dalla Fidapa sezione Porto Empedocle – Realmonte in collaborazione con la parrocchia San Domenico e con il comitato provinciale Acsi di Agrigento. Dopo i saluti istituzionali di Giuseppa Sicurello, presidente Fidapa Porto Empedocle – Realmonte, e di Giancarlo La Greca, presidente provinciale Acsi, sono previsti gli interventi di Paolo Cilona, Luciano Carrubba e Susy Gagliano Pisa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

