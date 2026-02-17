Una storia di riscatto dalla Puglia | presentazione del libro Tra braccianti e caporali

Isabella Lorusso racconta una lunga battaglia di riscatto sociale nella Puglia, dopo aver raccolto testimonianze di braccianti e caporali. La sua ricerca ha portato alla luce storie di sfruttamento e resistenza che si sono svolte nel corso di oltre 50 anni nelle campagne della regione. La presentazione del libro

BRINDISI - Una storia di lotta e riscatto sociale che attraversa mezzo secolo di battaglie nelle campagne pugliesi sarà al centro della presentazione del libro "Tra braccianti e caporali" di Isabella Lorusso, in programma mercoledì 18 febbraio, alle ore 17:00, al Mediaporto in viale Commenda 1 (ex Biblioteca Provinciale), a Brindisi. L'evento, organizzato dall'Archivio Storico Benedetto Petrone Aps, vedrà la partecipazione dell'autrice (nata a Ostuni, oggi residente in Inghilterra per motivi di lavoro) e del protagonista Angelo Leo, storico sindacalista di Ceglie Messapica, con la moderazione di Antonio Camuso.🔗 Leggi su Brindisireport.it "Tra braccianti e caporali": il sindacalista Angelo Leo si racconta in un libro intervistaIl sindacalista Angelo Leo ha deciso di raccontare la sua esperienza, perché ha vissuto molte battaglie contro i caporali che sfruttano i braccianti agricoli. Braccianti sfruttati dai caporali, 2,70 euro l'ora per 10-14 ore di lavoroUn'indagine rivela condizioni di sfruttamento gravissime tra i braccianti impiegati nei campi, con paghe irrisorie e turni massacranti di 10-14 ore al giorno.