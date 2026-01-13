I Giovani democratici sul ritorno alle urne | Pronti al voto ma sarebbe stato più giusto annullare in toto le elezioni
I Giovani Democratici si dichiarano pronti al ritorno alle urne nelle 23 sezioni interessate, come stabilito dal Consiglio di Stato. Tuttavia, sottolineano che sarebbe stato più corretto annullare completamente le elezioni e rinviarle, ritenendo questa la soluzione più giusta per la città. La loro posizione evidenzia un’attenzione alla trasparenza e alla correttezza del processo elettorale.
I Giovani democratici si dicono pronti a tornare al voto nelle 23 sezioni in cui, ha stabilito il consiglio di Stato, si dovrà tornare al voto sebbene, precisano, avrebbero ritenuto più opportuno azzerare la tornata elettorale e rimandare tutti i pescaresi alle urne. Questo, con la data ancora da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
I Giovani democratici sul ritorno alle urne: "Pronti al voto, ma sarebbe stato più giusto annullare in toto le elezioni" - " Pronti a portare in consiglio comunale una voce e un modo nuovo di fare politica", dichiarano denunciando l'operato di un'amministrazione che a Pescara ha portato parcheggi più cari e nessun miglior ... ilpescara.it
