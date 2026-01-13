L’Ue pensa a una Schengen militare per prepararsi alla guerra Ma molte infrastrutture strategiche sono in mano a potenze straniere
L’Unione europea valuta l’implementazione di una Schengen militare come parte delle strategie di difesa, sollevando preoccupazioni sulla gestione delle infrastrutture strategiche. Molte di queste infrastrutture sono controllate da potenze straniere, ponendo sfide alla sicurezza e all’autonomia dell’UE. Questa evoluzione coinvolge anche il settore dei trasporti, ampliando il raggio delle misure di preparazione alla possibile escalation militare.
Il piano di preparazione alla guerra dell’ Unione europea non riguarda solo il riarmo in senso stretto, ma investe anche il mondo dei trasporti. L’Ue punta a rafforzare le proprie infrastrutture e a crearne di nuove per rendere più semplice e veloce il transito di uomini e mezzi in caso di conflitto. Capisaldi di questo piano sono la Mobilità militare e il Libro bianco della difesa. Entrambi i documenti pongono l’accento sui problemi strutturali e burocratici che limitano gli spostamenti degli eserciti in Europa e sulla necessità di creare un quadro comune di gestione delle crisi anche dal punto di vista della mobilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Ue insiste con guerra a Russia e propone "Schengen militare" per ridurre tempi schieramento esercito a Est a 3-5 giorni: "altri €17mld in infrastrutture"
Leggi anche: La UE propone una “Schengen militare”
L’Ue pensa a una Schengen militare per prepararsi alla guerra. Ma molte infrastrutture strategiche sono in mano a potenze straniere - Porti, ferrovie e infrastrutture cruciali dell'UE sono controllati da potenze straniere, compromettendo i piani di mobilità militare in caso di conflitto ... ilfattoquotidiano.it
L'Europa si prepara a una guerra con la Russia, cos'è la zona militare Schengen e cosa cambia - Di fronte alla possibilità che la Russia attacchi un Paese dell'Unione Europea nei prossimi cinque anni, l'Ue si sta muovendo per non farsi trovare impreparata. ilmessaggero.it
L'Europa si prepara a una guerra con la Russia, cos'è la zona militare Schengen e cosa cambia - Ad oggi lo spostamento di macchinari bellici e dell'esercito da un paese dell'Ue all'altro non è così semplice se si pensa che alcuni Stati chiedono un preavviso di 45 giorni per i movimenti di truppe ... corriereadriatico.it
Orbán continua a dire che l’Unione Europea non serve a nulla e che prima o poi cadrà da sola. Se davvero lo pensa, la scelta più coerente sarebbe una sola: andarsene. E ci restituisca i miliardi di euro che ogni anno l’Ungheria riceve dall’Europa. Budapest è - facebook.com facebook
Mentre l'UE pensa ad un passo indietro, l’Australia vieta il data mining e l'uso di contenuti per addestramento IA senza consenso. Allo studio licenze collettive per l'industria creativa. Iscriviti alla newsletter di Privacy Week per restare aggiornato sul mondo t x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.