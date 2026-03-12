Per partecipare al weekend tra donne organizzato da Meghan Markle bisogna spendere quasi 2mila euro

Per partecipare al weekend tra donne organizzato da Meghan Markle bisogna spendere quasi 2000 euro. La duchessa d’Inghilterra volerà presto in Australia con il marito Harry, e durante il soggiorno sarà protagonista di un evento dedicato esclusivamente alle donne. L’iniziativa si svolgerà nel Paese oceanico e attirerà partecipanti disposte a pagare una cifra significativa per prendere parte all’evento.

Meghan Markle volerà presto in Australia con Harry e ne approfitterà per diventare protagonista di un evento tutto al femminile. Quanto costa prendere parte al ritiro dedicato alla crescita personale?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

