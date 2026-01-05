Re Carlo in visita negli Usa il prossimo aprile sarebbe stato invitato da Meghan Markle a Montecito per trascorrere un po' di tempo con i nipotini

A aprile, il principe Carlo visiterà gli Stati Uniti, dove si dice sia stato invitato da Meghan Markle a Montecito per incontrare i nipotini. Nel frattempo, Meghan ha condiviso all’inizio del 2026 un post su Instagram, mostrando momenti familiari e riflessioni personali, segnando un nuovo inizio con immagini intime e un messaggio di reset e rituali.

I l 2026 di Meghan Markle inizia con un post Instagram che anticipa cambiamenti importanti. Le foto inedite con il marito Harry e la figlia Lilibet, le immagini bucoliche di bevande calde consumate in giardino, frutta, candele e messaggi scritti con la sua elegante calligrafia, sono accompagnate da un messaggio personale: « January: Reset & Rituals ». E l’intenzione della duchessa è chiara: con il nuovo anno arriva anche il momento di cliccare il tasto “reset” sia per se stessa che per il suo brand As Ever. Con una priorità importante: le porte di Montecito sono pronte ad accogliere re Carlo. Meghan Markle con Lilibet tra le api: dolcezza reale X Meghan Markle acconsente: nonno Carlo incontrerà finalmente i nipotini americani. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Re Carlo, in visita negli Usa il prossimo aprile, sarebbe stato invitato da Meghan Markle a Montecito per trascorrere un po' di tempo con i nipotini Leggi anche: “Meghan da Carlo con i nipotini”. Royal Family, l’indiscrezione che emoziona tutti Leggi anche: Re Carlo, l’apparizione imbarazzante di Harry con Meghan Markle Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Re Carlo, viaggio negli USA con polemica: dal dubbio Harry al dramma Trump; Re Carlo negli USA, sarà la prima volta da quando Harry ha lasciato la famiglia; Il 2026 sarà l’anno del principe George, il nuovo “soft power” della monarchia; Re Carlo e l’onorificenza… per la tata: il (raro) premio in arrivo nella famiglia reale. Re Carlo, viaggio negli USA con polemica: dal dubbio Harry al dramma Trump - Non sarà un viaggio semplice per Carlo, che si ritroverà in un vortice di polemica: ecco le scelte da prendere per il sovrano ... dilei.it

