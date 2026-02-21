Dubai | Auger-Aliassime sfida Zhang Draper torna dopo stop Medvedev

Felix Auger-Aliassime affronta Zhang nel torneo ATP di Dubai, dove si è appena delineato il quadro delle partite principali. Nel frattempo, Jack Draper torna in campo dopo mesi di assenza, pronto a dimostrare la sua forma fisica. Il torneo si svolge sulla superficie dura del Dubai Duty Free Tennis Stadium, attirando molti appassionati. Le partite promettono spettacolo e sfide emozionanti tra i migliori tennisti al mondo.

Il torneo ATP di Dubai ha svelato il tabellone principale, con Felix Auger-Aliassime in cima alle teste di serie e il ritorno sulle scene di Jack Draper dopo un lungo periodo di stop. L’evento, che si preannuncia competitivo, vedrà anche la partecipazione di Alexander Bublik e Daniil Medvedev, in un contesto che si fa sentire l’assenza di tennisti italiani nel main draw, con la speranza di Luca Nardi di superare le qualificazioni. La competizione si svolgerà in un momento di transizione nel calendario tennistico, a ridosso dell’ATP 500 di Doha. L’attesa è alta per Auger-Aliassime, chiamato a confermare le aspettative come numero uno del seeding. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Tabellone ATP Dubai 2026: Auger-Aliassime e Bublik alla testa del tabellone

