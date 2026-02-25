ATP Dubai 2026 Auger-Aliassime e Medvedev ai quarti Eliminati Bublik e Draper

Si sono delineati i quarti di finale dell’ATP 500 di Dubai. Non sbaglia Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero uno, che ha superato in due set il francese Giovanni Mpetshi Perricard con un doppio 6-4 in un’ora e ventuno minuti di gioco. Il canadese affronterà ora il ceco Jiri Lehecka, che ha sconfitto lo spagnolo Pablo Carreno Busta per 7-6 6-4 dopo un’ora e cinquantuno minuti. La sorpresa di giornata è la vittoria di Tallon Griekspoor su Alexander Bublik, numero due del seeding. L’olandese si è preso una bella vittoria contro il kazako, imponendosi con il punteggio di 6-3 7-6. Nei quarti per Griekspoor ci sarà la sfida con il ceco Jakub Mensik, che non ha avuto problemi contro l’australiano Alexei Popyrin per 6-3 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

