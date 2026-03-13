Medvedev-Draper polemica a Indian Wells | cosa è successo nei quarti di finale

Durante i quarti di finale a Indian Wells, Daniil Medvedev ha avuto una discussione con il suo avversario, il tennista statunitense Draper. La polemica è scoppiata durante uno scambio di battute e ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti. Medvedev ha cercato di concentrarsi sul match, mentre Draper ha risposto alle provocazioni. La partita si è conclusa con la vittoria di Medvedev, ma l’incidente ha fatto discutere.

Daniil Medvedev vuole tornare ai livelli che lo avevano portato ai vertici del tennis mondiale e intende dimostrarlo soprattutto sul campo. È in questa chiave che va letta la vittoria del tennista russo nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Di fronte al campione in carica Jack Draper, reduce da un periodo complicato a causa di alcuni problemi fisici, Medvedev ha esibito una delle sue migliori versioni recenti dal punto di vista tecnico, imponendosi con un netto 6-1 7-5. La partita, tuttavia, sta facendo discutere anche per un episodio piuttosto particolare avvenuto nel secondo set. Il punteggio era sul 5-5, dopo che il russo aveva dominato il primo parziale per 6-1, e Draper era al servizio sullo 0-15. 🔗 Leggi su Oasport.it

