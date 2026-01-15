Ho chiesto ad Alcaraz come giocare contro Sinner mi ha risposto prega e basta

Jordan Smith, sconosciuto maestro di Sydney, ha sorpreso tutti vincendo il One Point Slam e un premio di un milione di dollari australiani, battendo Sinner. Dopo aver chiesto ad Alcaraz come affrontare il tennista italiano, la risposta è stata “prega e basta”. Un episodio che mette in luce l’atmosfera imprevedibile e le dinamiche del tennis internazionale, tra incontri sorprendenti e consigli umoristici.

Jordan Smith il giorno dopo. Lo sconosciuto maestro di Sydney che ha battuto Sinner al One Point Slam e poi ha vinto l'esibizione portando a casa un milione di dollari australiani. Il Guardian l'ha incontrato e il poveretto sta cominciando a fare due conti: di quella cifra (che in euro sono circa 570mila euro) bisogna capire anche quanto resterà all'erario australiano. Vorrebbe comprarsi casa. Ma un acasa normale a Sydney costa circa due milioni di dollari australiani. Intanto sorride. Perché lui è uno di quelli che "sorridono sempre", come gli assassini nei ricordi dei vicini al tg. Il ventinovenne – racconta il Guardian – lavora regolarmente 50 ore a settimana presso l'accademia di tennis dei suoi genitori a Castle Hill, un sobborgo di Sydney, e in passato ha inseguito un futuro nel circuito professionistico.

