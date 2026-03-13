Medvedev batte Draper e va in semifinale a Indian Wells | proteste per un punto contestato

Medvedev ha battuto Draper e si è qualificato per la semifinale a Indian Wells. La partita è stata segnata da proteste per un punto contestato, richiesta di revisione da parte di Medvedev. Ora il russo affronterà Carlos Alcaraz. La tensione in campo ha attirato l’attenzione di spettatori e commentatori. La sfida ha acceso discussioni sulla decisione arbitrale.