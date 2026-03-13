Medvedev batte Draper e va in semifinale a Indian Wells | proteste per un punto contestato
Medvedev ha battuto Draper e si è qualificato per la semifinale a Indian Wells. La partita è stata segnata da proteste per un punto contestato, richiesta di revisione da parte di Medvedev. Ora il russo affronterà Carlos Alcaraz. La tensione in campo ha attirato l’attenzione di spettatori e commentatori. La sfida ha acceso discussioni sulla decisione arbitrale.
Il russo sfiderà Carlos Alcaraz ma la vittoria contro il britannico ha sollevato polemiche per una revisione chiesta da Medveded. L'accusa (ostacolo visivo volontario, hindrance) è ritenuta valida dall'arbitro che dopo minuti di tensione e fischi assordanti dagli spalti, gli dà ragione al russo e assegna il punto decisivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
ATP Indian Wells 2026, facile esordio di Alcaraz. Djokovic lascia un set, avanti Medvedev, Fritz e DraperSi sono completati tutti i match del secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells.
