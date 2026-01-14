Iran-USA il Medio Oriente sull’orlo del baratro | Probabile raid nelle prossime 24 ore
Il Medio Oriente si trova in una fase di alta tensione, con segnali di un possibile intervento militare. Fonti europee indicano che un attacco statunitense contro l’Iran potrebbe verificarsi nelle prossime 24 ore, aumentando il rischio di un’escalation nella regione. La situazione rimane delicata e in evoluzione, richiedendo attenzione e monitoraggio costante da parte della comunità internazionale.
Il Medio Oriente è sospeso sul baratro di un’escalation senza precedenti. Le ultime indiscrezioni diplomatiche filtrano una tensione elettrica: secondo fonti europee citate da Reuters, il countdown sarebbe ormai agli sgoccioli ed “è probabile un attacco americano all’Iran nelle prossime 24 ore”. L’indiscrezione giunge al culmine di una giornata convulsa, segnata da movimenti di truppe e avvertimenti incrociati che lasciano presagire l’apertura di un fronte bellico diretto tra Washington e Teheran. La Repubblica Islamica, dal canto suo, ha già fatto sapere di non essere intenzionata a restare a guardare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
