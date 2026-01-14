Il Medio Oriente si trova in una fase di alta tensione, con segnali di un possibile intervento militare. Fonti europee indicano che un attacco statunitense contro l’Iran potrebbe verificarsi nelle prossime 24 ore, aumentando il rischio di un’escalation nella regione. La situazione rimane delicata e in evoluzione, richiedendo attenzione e monitoraggio costante da parte della comunità internazionale.

Il Medio Oriente è sospeso sul baratro di un’escalation senza precedenti. Le ultime indiscrezioni diplomatiche filtrano una tensione elettrica: secondo fonti europee citate da Reuters, il countdown sarebbe ormai agli sgoccioli ed “è probabile un attacco americano all’Iran nelle prossime 24 ore”. L’indiscrezione giunge al culmine di una giornata convulsa, segnata da movimenti di truppe e avvertimenti incrociati che lasciano presagire l’apertura di un fronte bellico diretto tra Washington e Teheran. La Repubblica Islamica, dal canto suo, ha già fatto sapere di non essere intenzionata a restare a guardare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran-USA, il Medio Oriente sull’orlo del baratro: “Probabile raid nelle prossime 24 ore”

Leggi anche: Trump: «Azioni forti se il governo impicca i manifestanti». I media: «Probabile attacco Usa in Iran nelle prossime 24 ore»

Leggi anche: Washington ritira parzialmente il personale dalla super base in Qatar. Fonti alla Reuters: "Probabile attacco Usa in Iran entro 24 ore"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Le opzioni Usa-Israele per l'Iran, raid o guerra ibrida. Teheran minaccia: «Noi risponderemo»; Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos; L'asse della resistenza secondo Teheran: 'Una libera coalizione in lotta contro le potenze esterne'; Iran e Stati Uniti verso lo scontro? La strategia di Trump e i segnali.

Iran, Teheran: «Se attaccati colpiremo le basi Usa nella regione». E gli Usa ritirano personale da basi in Medio Oriente - L'organizzazione per i diritti umani Hrana, con sede negli Stati Uniti, ha dichiarato di aver accertato la morte di 2. ilmattino.it