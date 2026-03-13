Il Patriarca della Chiesa armeno-cattolica con sede a Beirut ha lanciato un appello per la pace in Medio Oriente, invitando a tornare al dialogo e al rispetto reciproco tra le parti. La regione ha vissuto recenti tensioni e bombardamenti, tra cui quelli che hanno colpito il Libano. L'appello si rivolge a tutte le componenti coinvolte, chiedendo di favorire un clima di dialogo e di cessare le ostilità.

Appello per la pace in Medio Oriente anche da Rafhael Bedros Minassian, Patriarca della Chiesa armeno-cattolica, con sede a Beirut, in Libano, pesantemente bombardato da Israele. “Dobbiamo tornare al dialogo, alla fratellanza, al rispetto reciproco fra gli uomini – afferma il Patriarca al Tg2000 – E questo non è difficile basta la buona volontà”. Servizio di Antonio Soviero RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Medio Oriente, appello Patriarca armeno-cattolico: “Tornare al dialogo e rispetto reciproco”

Articoli correlati

Italia-Cina, Brugnatelli: “Dialogo richiede impegno costante competenza e rispetto reciproco”(Adnkronos) – Il Leone d’oro Filippo Nicosia per l’impegno nel promuovere il dialogo tra Italia e Cina.

Trump apre al dialogo con Teheran. Ma le portaerei sono arrivate in Medio Oriente pronte a colpireDa un lato, le portaerei americane, con il loro seguito, arrivate nell’area mediorientale e pronte a colpire l’Iran; dall’altro, le indiscrezioni dei...

Medio Oriente, appello Patriarca armeno-cattolico: “Tornare al dialogo e rispetto reciproco”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Medio Oriente

Temi più discussi: Raphaël Bedros XXI Minassian: La pace è sacra, non la guerra. L’appello del patriarca armeno per Libano e Medio Oriente; Il patriarca Sako: Non dimenticate i cristiani del Medio Oriente. Per loro preghiere e aiuti concreti; Appelli e realtà; Verso il dono della pace per tutti: un appello.

Il patriarca Sako: «Non dimenticate i cristiani del Medio Oriente. Per loro preghiere e aiuti concreti»Il Papa accetta le dimissioni per motivi di età del patriarca di Baghdad. Il cardinale, nel lasciare il servizio, ricorda le sfide affrontate ai tempi dell’Isis e della situazione di oggi dice: «Siamo ... famigliacristiana.it

Raphaël Bedros XXI Minassian: La pace è sacra, non la guerra. L’appello del patriarca armeno per Libano e Medio OrienteLa guerra è solo un pretesto per giustificare atti cattivi e criminali. Tutta questa situazione, sia in Libano sia in Medio Oriente, non è giustificabile. Se esiste la possibilità di parlare, di dial ... difesapopolo.it

MEDIO ORIENTE | Esplosioni e fumo nero a Tel Aviv dopo un allarme per missili iraniani. Anche Araghchi al corteo di Teheran, "gli iraniani non si piegheranno mai" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/13/ft-francia-e-italia-cercano-un-accord - facebook.com facebook

Il collo di bottiglia in corso a Hormuz se da un lato ha ridotto le esportazioni dal Medio Oriente costringendo le principali raffinerie a cercare alternative, dall’altro segnala una fortissima accelerazione della domanda Il punto di @FDePalo x.com