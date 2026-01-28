trump apre al dialogo con teheran ma le portaerei sono arrivate in medio oriente pronte a colpire

Trump apre un minimo spiraglio di dialogo con Teheran, ma la tensione nel Medio Oriente resta alta. Le portaerei statunitensi sono arrivate nell’area, pronte a intervenire contro l’Iran. Nonostante le voci di un possibile attacco, l’ex presidente Trump non ha ancora dato segnali concreti su quando o se i raid partiranno. La situazione rimane in bilico tra la volontà di dialogare e la minaccia di una guerra imminente.

Da un lato, le portaerei americane, con il loro seguito, arrivate nell’area mediorientale e pronte a colpire l’Iran; dall’altro, le indiscrezioni dei media americani secondo cui Donald Trump non avrebbe ancora deciso se e quando lanciare i raid. Come accade da settimane, complici le gigantesche rivolte contro le autorità di Teheran e la conseguente brutale repressione del regime di Ali Khamenei, la tensione nell’area resta alta e non accenna a diminuire. Al momento, infatti, regna la più totale incertezza e non è chiaro se si tratti di una strategia dell’inquilino della Casa Bianca per fare pressione sul governo di Teheran oppure se esistano ancora margini per evitare un intervento militare che potrebbe scatenare nuovamente la guerra in tutto il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

