Italia-Cina Brugnatelli | Dialogo richiede impegno costante competenza e rispetto reciproco

Il dialogo tra Italia e Cina richiede impegno continuo, competenza e rispetto reciproco, come sottolineato da Brugnatelli. La collaborazione tra i due Paesi pone le basi per un rapporto stabile e produttivo, fondamentale in un contesto internazionale complesso. La presenza di figure come Filippo Nicosia, Leone d’oro per il suo impegno nel promuovere il dialogo, evidenzia l’importanza di un approccio equilibrato e costruttivo tra le nazioni.

Vicinio Peruffo: l'apertura di alto livello della Cina offre nuovo slancio alla cooperazione con l'Italia - Nel cuore di Montecitorio, in occasione del 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina, il Presidente dell'Associazione parlamentare "Amici della Cina", Onorevole Peruffo, delinea ... today.it

Italia e Cina in dialogo sulle ali della poesia: al via a Roma il primo Festival - Non a caso Hu Xian sarà tra i protagonisti e ospiti della giornata dedicata al dialogo culturale tra Italia e Cina in programma domani, 2 settembre a Roma, nella Libreria di Palazzo Esposizioni (ore ... ilmattino.it

Nella corsa alle risorse groenlandesi tra Stati Uniti e Cina, l’Italia mantiene un approccio prudente, puntando su scienza, tecnologia e filiere europee https://l.euronews.com/axsZ facebook

“La Camera di Commercio Italiana in Cina” a cura di S. Piastra (Università di Bologna) e L. Riccardi (presidente CamCom Italiana in Cina): documenti inediti e analisi sulle dinamiche di lungo periodo nei rapporti economici #Italia- #Cina x.com

