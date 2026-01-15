Italia-Cina Brugnatelli | Dialogo richiede impegno costante competenza e rispetto reciproco
Il dialogo tra Italia e Cina richiede impegno continuo, competenza e rispetto reciproco, come sottolineato da Brugnatelli. La collaborazione tra i due Paesi pone le basi per un rapporto stabile e produttivo, fondamentale in un contesto internazionale complesso. La presenza di figure come Filippo Nicosia, Leone d’oro per il suo impegno nel promuovere il dialogo, evidenzia l’importanza di un approccio equilibrato e costruttivo tra le nazioni.
(Adnkronos) – Il Leone d’oro Filippo Nicosia per l’impegno nel promuovere il dialogo tra Italia e Cina. Questo il premio assegnato a Francesco Brugnatelli, avvocato dello studio Ichino Brugnatelli e associati, 'per l’eccellenza dell'operato giuridico e per l’impegno esemplare nel promuovere il dialogo tra Italia e Cina. L'avvocato Brugnatelli incarna i valori di dedizione, apertura . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
