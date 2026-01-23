Gaza giornalisti e sanitari nel mirino dell’Idf | per i cronisti il rischio di morte è stato 12 volte superiore rispetto alla popolazione Ora invece uccidono i sanitari

A Gaza, giornalisti e sanitari sono stati vittime di attacchi da parte delle forze israeliane, con un rischio di morte significativamente superiore rispetto alla popolazione civile. Recenti rapporti indicano un aumento delle minacce e degli attacchi diretti contro questi gruppi, evidenziando le conseguenze di una escalation nel conflitto. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla tutela di professionisti essenziali per l'informazione e l’assistenza nella regione.

A Gaza sono stati scientificamente eliminati i giornalisti e il personale sanitario dall’esercito di Israele. A dirlo, ieri l’incontro, organizzato dalla senatrice M5s, Barbara Floridia, a cui hanno preso parte tra gli altri Francesca Incardona dell’EuResist Network, Sara Gandini Epidemiologa IEO, la presidente di Emergency Rossella Riccio e la relatrice Onu Francesca Albanese. Nella Striscia, oltre alla popolazione civile, viene (tutt’ora) preso di mira chi può raccontare il genocidio e chi può alleviare le sofferenze della vittime. Sono infatti 1.700 i sanitari uccisi dal 7 ottobre 2023, 250 i giornalisti, oltre 500 gli operatori umanitari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Così abbiamo stimato che a Gaza giornalisti e sanitari sono morti più che in altre guerreNel conflitto a Gaza, i dati indicano che giornalisti e sanitari sono stati colpiti più spesso rispetto ad altri contesti bellici.

