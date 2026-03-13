McKennie si racconta | Il mio tempo alla Juve è stato un ottovolante emotivo Avrei potuto prendere la via facile quando mi volevano vendere ma…
In un’intervista, Weston McKennie ha parlato del suo periodo alla Juventus, definendolo come un ottovolante emotivo. Ha commentato di aver avuto l’opportunità di scegliere una strada più facile quando la società aveva deciso di venderlo, ma non ha fornito dettagli su questa decisione. La dichiarazione è stata rilasciata dopo aver firmato un nuovo contratto con la squadra.
Bastoni Barcellona, Deco prepara il piano per farne il leader della nuova difesa blaugrana. La rivelazione Inter, sgarbo Marcus Thuram? La verità sull’addio ai nerazzurri per ricongiungersi alla Juventus col fratello Khephren. Confessione importante Mercato Napoli: rivelazione sul futuro di Hojlund, De Bruyne e Rrahmani. Cosa succederà nei prossimi mesi McKennie si racconta: «Il mio tempo alla Juve è stato un ottovolante emotivo. Avrei potuto prendere la via facile quando mi volevano vendere ma.» Milan, guarda chi si rivede!? Visita speciale di Shevchenko a Milanello. Tutti i dettagli su quanto successo Parma, Cherubini a Dazn prima del Torino: «Non mi tolgo nessun sassolino riguardo a Cuesta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Weston McKennie riacciuffa il risultato firmando il virtuale pareggio
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Weston #McKennie ha espresso a Goal tutta la sua carica per il prossimo Mondiale in casa Il mediano della #Juve sente un'energia speciale e una motivazione extra grazie alla spinta dei propri tifosi tra le mura amiche Nonostante la pressione cresce - facebook.com facebook
Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. x.com