McKennie si racconta | Il mio tempo alla Juve è stato un ottovolante emotivo Avrei potuto prendere la via facile quando mi volevano vendere ma…

In un’intervista, Weston McKennie ha parlato del suo periodo alla Juventus, definendolo come un ottovolante emotivo. Ha commentato di aver avuto l’opportunità di scegliere una strada più facile quando la società aveva deciso di venderlo, ma non ha fornito dettagli su questa decisione. La dichiarazione è stata rilasciata dopo aver firmato un nuovo contratto con la squadra.