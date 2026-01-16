Casadilego, vincitrice di X Factor a soli 17 anni, riflette sulla propria scelta di mantenere il silenzio riguardo alla qualità della musica prodotta durante il talent. Pur potendo ottenere maggiori benefici economici, ha preferito non cedere alle tentazioni del clamore. La sua esperienza nel programma rappresenta un momento importante della sua carriera, segnato da una decisione consapevole e rispettosa della propria integrità artistica.

Molti se la ricordano come concorrente di X Factor quando, giovanissima (aveva 17 anni e 9 mesi), vinse il talent show. Nome d’arte Casadilego, all’anagrafe Elisa Coclite, oggi ha un singolo in uscita e un disco, Silenzio (tutto di me) e racconta a Fanpage quell’esperienza, ma non solo. “È un disco che sarebbe dovuto uscire molto prima, per quanto mi riguarda. Molti brani sono stati scritti anni fa e raccontano di un momento specifico della mia vita. Non sono usciti per una scelta discografica, sicuramente non per colpa mia: anzi, essendo più piccola, non avrei potuto aspettare tutto questo tempo”, le sue parole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “X Factor non mi apparteneva. Avrei potuto ignorare la qualità della musica che sarebbe uscita a nome mio, avrei fatto più soldi. Ma ho scelto il silenzio”: parla Casadilego

Leggi anche: “Ho avuto una storia con un uomo manipolatore e truffatore. Mi ha portato a fare cose che non avrei fatto. Il seno non lo volevo, l’ho fatto per lui”: parla Genny Urtis

Leggi anche: “Ho scelto di non avere figli, se avessi potuto donare questa cosa a chi non può averne l’avrei fatto. So quanto sia difficile per alcune coppie”: così Paola Iezzi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

“X Factor non mi apparteneva. Avrei potuto ignorare la qualità della musica che sarebbe uscita a nome mio, avrei fatto più soldi. Ma ho scelto il silenzio”: parla Casadilego - La vincitrice di X Factor 2020 si racconta: "Un mondo nato dalla cattiveria. ilfattoquotidiano.it